RotorWorld brengt helikopterliefhebbers samen: “En volgend jaar mogen bezoekers ook een vluchtje maken”

De belangrijkste doelstelling van Rotorworld is het samenbrengen van piloten en professionals, maar ook om de helikopter- en aanverwante industrie toegankelijker te maken voor een breder publiek. Iedereen kon een kijkje nemen en kennismaken met deze uitzonderlijke tak van de luchtvaart. Organisator en CEO van Rotorworld Guy Broeckhove, die zelf al 15 jaar piloot is, is blij met deze eerste editie. “Dit was eigenlijk een try-out om te zien of het event de mensen zou interesseren. We hebben gemerkt dat er veel volk geïnteresseerd is in helikopters, dus ik kan zeggen dat het een geslaagde eerste editie was. Dit is dan ook een uniek evenement. Op de meeste vliegevents zijn enkel vliegtuigen of de combinatie van vliegtuigen en helikopters te vinden. Met RotorWorld wil ik alleen met helikopters en andere toestellen uit deze industrie werken.“