Robin De Lille (Groen) geeft zitje in gemeenteraad door aan zus: “Ik vertrek met de fiets op wereldreis”

Al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was afgesproken dat Robin De Lille niet de volledige legislatuur zou uitdoen. Een concrete datum was niet afgesproken, wel was duidelijk wie zou opvolgen: Wieber Ballegeer. “Door het tragisch overlijden van Wieber was er even wat onzekerheid, maar eind vorig jaar hakte ik toch de knoop door”, zegt Robin. “In samenspraak met de lokale afdeling van Groen werd besloten om te zoeken naar een opvolger en die werd ook gevonden: niemand minder dan mijn zus Joke.”

Joke De Lille is een gedreven vrouw met een passie voor Middelkerke. Ze is er geboren en woont in deelgemeente Westende. Ze is werkzaam in de sociale sector als jongerencoach bij PROFO vzw. “Ik kijk er heel erg naar uit om de plaats te nemen van mijn broer. Hij zal mij wel altijd bijstaan vanop zijn fiets en zal dus nooit ver weg zijn”, zegt Joke De Lille.

“Het afscheid van de gemeenteraad is toch dubbel”, zegt Robin De Lille. “Ik heb het altijd met veel vuur en overtuiging gedaan. Maar ik kijk er ook enorm naar uit om de wereld te verkennen op de fiets. Ik stop overigens niet als politicus. Eens ik terug ben van mijn reis wil ik me verder focussen op mijn werk in de politiek. Jullie zijn dus nog niet van mij af”, knipoogt hij.