Robert en Tamara stoppen na 17 jaar met café De Sterre: “Maar we blijven pintjes tappen tot we een opvolger vinden”

LombardsijdeNa 17 jaar hard werken, hebben Robert en Tamara van café De Sterre in Lombardsijde beslist om hun zaak over te dragen. Het koppel heeft 17 jaar lang hun hart en ziel gegeven voor de vele klanten. “Hopelijk vinden we nog voor de zomer een overnemer, zodat we zelf ook van het goede weer kunnen genieten”, zegt Tamara.

Café De Sterre, dat je kan terugvinden op het dorpsplein in Lombardsijde, is een vaste waarde voor veel inwoners in het dorp. Het is de enige echte bruine kroeg die je er nog kan vinden en een echt volkscafé waar inwoners maar ook mensen die op de camping verblijven, langskomen voor een fris drankje en een babbel. Ook veel verenigingen en clubs zijn er gehuisvest, waar de mensen samenkomen om te kaarten en bingo te spelen.

Na 17 jaar hebben Robert en Tamara beslist dat tijd was om de boeken te sluiten. “Ik ben intussen 67 jaar oud en ik voel dat het genoeg geweest is”, zegt Robert. “Ik heb dit heel graag gedaan en ik doe het nog steeds graag, maar het werd tijd om te stoppen. De tijd is rijp om met pensioen te gaan en volop van het leven te genieten.” Ook voor Tamara was het het juiste moment. “Ik ben een tijdje heel zwaar ziek geweest. Nu ben ik er weer bovenop en wil ik genieten van mijn tijd met Robert. Ik zal wel kijken voor een parttime job, maar de focus ligt op genieten.”

Enige bruine kroeg

Wanneer Robert 17 jaar geleden het café overnam, koos hij er bewust voor om het te houden zoals het was. “Het is altijd een bruine kroeg geweest zoals vroeger en dat wou ik behouden”, zegt hij. “Ook de naam wou ik niet veranderen. Ons café is de enige bruine kroeg die hier in het dorp nog te vinden is. Alle andere cafés in het dorp zijn veranderd of gestopt. Vroeger waren er hier in het dorp nog 30 cafés, nu blijven we nog maar met drie over. Daarom vind ik het belangrijk dat we een goede opvolger vinden die het café behoudt zoals het is. Ook de verschillende activiteiten die we altijd organiseerden met de verenigingen en de clubs moeten blijven. Onze klanten vroegen daar zelf om, dus hopelijk vinden we een opvolger die dat ook respecteert. We blijven nu voortwerken tot we iemand vinden.”

Volledig scherm Overal in het café vind je foto's van Roxy en beelden van bulldogs. Roxy was een groot deel van het café geworden en zal moeten wennen aan het nieuwe leven van haar baasjes. © Emelyne Six

Pannenkoekenfestijn voor Rodeneuzendag

Robert en Tamara deden veel voor hun klanten en de gemeenschap. Zo organiseerden ze ieder jaar een pannenkoekenfestijn ten voordele van Rodeneuzendag, wat altijd een groot succes was. “We hebben vanaf het begin Rodeneuzendag gesteund”, vertelt Tamara. “Samen met een grote groep vrijwilligers organiseren we al sinds 2016 elke keer een groot pannenkoekenfestijn. Mensen kunnen dan langskomen voor een pannenkoek en een kop koffie. Al het geld gaat integraal naar Rodeneuzendag. Bij de eerste editie haalden we al meteen 1.500 euro op. Dat bedrag is elk jaar gestegen en vorig jaar was het zelfs 4.560 euro. Dit jaar willen we het nog voor een laatste keer zelf ook meemaken en zullen we dus meehelpen. Hopelijk zal onze opvolger die gewoonte verderzetten.”

Roxy de mascotte

Ook voor Roxy de hond, die ook altijd aanwezig was in het café en alle klanten met veel plezier verwelkomde, zal het wennen worden. “Roxy is de mascotte van het café. Iedereen kent haar en heeft haar graag. Het is de bekendste hond van het dorp”, zegt Tamara. “Roxy is intussen negen jaar. Ze is in het café opgegroeid en woonde hier zelfs een tijdje met ons. Het zal dus ook voor de hond wennen zijn. Maar ik denk dat ze ook heel blij zal zijn dat we meer tijd hebben voor haar.”

Voor wie nog een laatste keer een babbel wil slaan met Robert en Tamara en Roxy de hond wil zien, is het nu dus het moment. “We blijven ook sowieso langskomen in het café, maar dan voor de toog in plaats van erachter. Ik zou de klanten en de mensen anders te veel missen”, besluit Tamara.