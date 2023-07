Retrospectieve William Sweetlove ‘No Plastic in Heaven’ groot succes met nu al 4.000 bezoekers: “Andere musea in de buurt zouden jaloers zijn van zulke bezoekerscijfers”

Eind juli telden de organisatoren van ‘No Plastic in Heaven’, de kleurrijke retrospectieve expo van William Sweetlove, maar liefst 4.000 bezoekers. Het profiel van het publiek is al even kleurrijk als de tentoonstelling zelf. “En dat is net wat we beoogden”, stelt Middelkerks cultuurschepen Natacha Lejaeghere (LDD).