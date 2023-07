RESTOTIP. Restaurant D’Hoeve: Armeense gerechtjes én klassiekers sieren het menu

“Nooit gedacht dat het meteen zo'n succes zou zijn”: Koen (51) bouwde 20 jaar geleden ouderlijke boerderij om tot hoevehotel Ter Haeghe

Twintig jaar geleden bouwde Koen Minne (51) samen met zijn vrouw Karolien Dendooven (49) de boerderij van zijn ouders om tot een hoevehotel. Hij is al de derde generatie die werkt in de boerderij en ook zoon Arthur (18) en dochter Louise (20) helpen ondertussen mee in de zaak. “Toen we open gingen, liepen de boekingen voor feesten al meteen binnen. Zo is dat wat uit de hand gelopen.”