Restaurant The Lord lanceert eigen gin voor 30ste verjaardag: “We blijven innoveren en renoveren”

Vernieuwde Zeedijk in Westende officieel geopend: “Geen reuzenrad, maar wel een prachtige promenade”

Meer dan dertig graden en geen wolkje aan de lucht: de gemeente Middelkerke kon het niet beter treffen om de vernieuwde Zeedijk in Westende officieel te openen. Op de uitnodiging stond nog te lezen dat dit bouwwerk feestelijk zou ingewandeld worden tot aan het reuzenrad, maar dat staat inmiddels in Middelkerke. “Het is jammer, maar die vernieuwde Zeedijk is toch iets belangrijker”, vat billenkarverhuurder Hans Simoen het samen.