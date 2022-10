Restaurant Kapelle voegt zich bij hoog aangeschreven culinaire vereniging: “We laten niets aan het toeval over om onze klanten tot in de puntjes culinair te verwennen”

Sint-Pieters-KapelleCULIBEL, de hoog aangeschreven culinaire club die horecazaken in Vlaanderen, doorspekt van gastronomie en gastvrijheid, hoog in het vaandel dragen, heeft er een nieuw lid bij. Restaurant Kapelle, terug te vinden in deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle met Evelyn Vandermeersch aan het fornuis, mocht zich zopas bij de vereniging voegen. “Een hele eer”, reageert Evelyn trots.

CULIBEL, opgericht in 1981, wordt geleid door een selecte groep doorwinterde horecamensen en telt momenteel ruim 100 leden en meer dan 55 businesspartners. Het profileert zich als een vereniging waar iedereen welkom is, van restaurant, bistro, sterrenzaak, feestzaal, traiteur, hotel of onder andere Bed and Breakfast. Met maar één voorwaarde: kwaliteit en gastvrijheid waarborgen. En dat alles onder het motto: CULIBEL, de kunst van het tafelen. Ook restaurant Kapelle met chef-kok Evelyn Vandermeersch mag zich daar sinds kort bijvoegen.

Beste leerschool

Evelyn Vandermeersch is bijzonder tevreden met de toetreding tot CULIBEL. “We zijn zeer blij om deel te mogen uitmaken van de grote CULIBEL-familie. Het was heel leuk nieuws om te horen. We hebben hierdoor intussen heel wat nieuwe collega’s leren kennen en we hebben heel wat geleerd van de andere leden. Het is een hele eer om erbij te mogen horen.”

“We laten niets aan het toeval over om onze klanten tot in de puntjes culinair te verwennen”, vertelt Evelyn. “Ik ben opgegroeid in de horecawereld en doe dit werk dan ook heel graag. Ik ben afgestudeerd in 2002 en na mijn studies in de hotelscholen Ter Groene Poorte en Ter Duinen in Koksijde, ging ik onmiddellijk aan de slag in het restaurant van mijn ouders in restaurant La Tulipe in Middelkerke. Dat was de beste leerschool die ik me maar kon wensen. Ik leerde er de kneepjes van het vak in de zaal van mijn vader Rik en kon mijn kookkunsten verder ontwikkelen bij mijn moeder én Lady Chef 2003 Christa in de keuken.”

Place to be

In 2016 was het vervolgens tijd om op eigen benen te staan, en Evelyn zag haar kans om een eigen zaak te starten. Ze blies restaurant Kapelle nieuw leven in en in geen tijd wist de beloftevolle ladychef haar zaak op te werken tot de ‘place to be’ in het Middelkerkse hinterland. Aan de grill maakt ze heerlijke côte à l’os die in je mond smelt, één van de vele troeven van het gezellige restaurant, gekend voor zijn royale en betaalbare schotels, net als de op maat gesneden feestmenu’s klaargestoomd voor elke gelegenheid. Een ruime parkeergelegenheid voor de deur en een speelplein voor de kinderen zijn extra troeven. Eerder dit jaar kreeg Evelyn dan ook de titel van Lekkere Westen-Chef toegekend van Westtoer.

