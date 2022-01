REPORTAGE. Tientallen veldritfans volgen op strand tóch BK: “We missen de typische sfeer, maar Wout van Aert zien, maakt veel goed”

Veldrijden vrouwen elite Sanne Cant fietst overtui­gend naar dertiende driekleur op rij: “Ik probeerde zo snel mogelijk mijn eigen ding te doen”

Sanne Cant (31) is voor de dertiende keer op rij Belgisch kampioen in het veld. Of ze in haar carrière nog één, twee of vijf nationale kampioenschappen zal rijden, laat ze in het midden.

18:04