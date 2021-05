REPORTAGE. Op zoek naar een vrij plekje in Middelkerke, waar de ‘terrasrevolutie’ volop aan de gang is: “Gezellig aan een tafeltje zitten? Daar hebben we zó lang op gewacht”

Nieuwpoort Wulk van vijf meter in wilgentak­ken gevlochten als sluitstuk van vernieuwd Prins Maurits­park

11:05 Zin in een wandeling? Dan moet je beslist eens door het Prins Mauritspark in Nieuwpoort wandelen. Dat is helemaal heringericht met als pronkstuk een uniek kunstwerk gevlochten in wilgentakken.