Renovatiewerken aan de Normandparking

Na drama met drenkeling in Oostende: dat er geen twee doden zijn, is te danken aan Carl (61)

In Oostende verdronk zondagavond een jongeman van 29 toen hij in het water van het kanaal terechtkwam. Dat er geen twee doden vielen is te danken aan Carl (61), een politieman op non-actief. Hij sprong het water in, zwom tien meter en haalde er een tweede drenkeling uit. “Vijftien seconden later en ik was te laat geweest.” Het verhaal van de held van de dag.