Reis rond langs lokale handelaars tijdens Passage Lokal

MiddelkerkeNa een ‘corona break’ van twee jaar verwelkomt Middelkerke opnieuw een selectie lokale handelaars op Passage Lokal. Ieder jaar is er een ander thema die gekozen wordt en dit jaar is dat ‘reizen’. Je zal een reis kunnen doen rond de verschillende standen met stewardessen die je verwelkomen en je de weg wijzen. Passage Lokal vindt plaats in De Branding op 23 en 24 april.

Maar liefst 37 handelaars tekenen present in de ruime Passage Lokalhal. Twee grote ruimtes zullen gevuld worden met standen en het aanbod zal ook heel divers zijn. Zo is er ruimte voor ‘cocoonen’ en lifestyle, maar ook de Middelkerkse horeca en smaakhandelaars zijn goed vertegenwoordigd. Brouwerij Jus De Mer zal aanwezig zijn met een bar waar je zal kunnen genieten van hun producten en ook Wijnbar “Wijn Aan Zee” zal je laten proeven van hun wijnen.

Maar er zijn ook heel wat dienstbedrijven die hun zaak aan de geïnteresseerden voorstellen. Ook de dienst voor toerisme Middelkerke is present en blikt vooruit op een zomers topseizoen. “We kijken er heel erg naar uit om iedereen te ontvangen bij Passage Lokal dit weekend”, zegt schepen van Lokale Economie Natacha Lejaeghere (LDD). “Het is de perfecte plek om kennis te maken met onze lokale handelaars en ze te steunen. We hebben de beurs twee jaar lang niet kunnen doen, dus doet het deugd dat we het eindelijk opnieuw mogen doen. Ik zal er zelf ook eens langsgaan. Het thema is ook helemaal rond reizen met het decor van een vliegtuig en stewardessen die je zullen verwelkomen, net als in een vliegveld. Je zal je echt op reis wanen zonder echt op een vliegtuig te moeten stappen.”

Volledig scherm De robots die gebruikt worden in Tearoom Riviera zullen ook aanwezig zijn. © Benny Proot

Robots

Ook aanwezig zijn de twee robots die in Tearoom Riviera te vinden zijn. Ze zullen bij sommige standjes zorgen voor een persoonlijke bediening. “Het is een leuke manier om nog meer mensen kennis te laten maken met mijn robots”, vertelt uitbater van de tearoom Nathaniël. “Ik zal daar niet heel de tijd kunnen zijn, maar ik zal wel proberen om zo veel mogelijk aanwezig te zijn want ik kijk er heel erg naar uit. Vooral omdat veel mensen nog altijd heel negatief zijn tegenover de robots. Ik hoop dus dat de mensen er anders zullen over denken door ze in actie te zien tijdens de beurs. Ze zijn een enorme hulp voor ons en het zal iets zijn dat we meer en meer gaan tegenkomen in het gewone leven.”

Demo’s en workshops

Naast rondslenteren en flaneren langs de tientallen standjes, zal je ook verschillende demonstraties en workshops kunnen volgen bij Passage Lokal. Zo zal je actief kunnen inleven in het veelzijdige aanbod. Van ‘koken met Tupperware’ en ‘wijnproeven’ tot ‘kleiverven op potjes en ‘patineren van meubels’, er zal iets zijn voor iedereen. Ook demonstraties zoals ‘elektrisch fietsen’ en ‘handig reizen met een mobilhome’ zullen er zijn.

Passage Lokal is vrij toegankelijk op zaterdag 23 en zondag 24 april tussen 10 en 18 uur. Honden zijn ook welkom. Kom dus eens langs en ontmoet de lokale handelaars. Ze zullen met plezier je verwelkomen bij hun standje en een babbeltje slaan. Ontdek wat ze te bieden hebben en laat je verrassen door een brede waaier goodies en workshops. Voor de workshops moet je op voorhand inschrijven. Dat kan via economie@middelkerke.be of 059 31 30 16. Meer info en alle handelaars die aanwezig zullen zijn kan je vinden op de website van Middelkerke.