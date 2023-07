Regenbuien, maar soms ook zon in Middelkerke vandaag

Van “waar zijn we mee bezig?” tot “De zee en kust moet rust uitstralen”: dit vindt u van de verplichte verhuizing van het reuzenrad in Westende

Meer dan 100 mensen stuurden hun reactie binnen op onze oproep om hun mening te geven over de verhuizing van het reuzenrad in Westende. De overgrote meerderheid is misnoegd dat één iemand ervoor kan zorgen dat het rad moest afgebroken worden. Vooral de vaststelling dat het gaat om iemand die hier niet eens permanent woont, kan op weinig begrip rekenen. Toch begrijpen ook buurtbewoners waarom iemand klacht heeft ingediend. Het reuzenrad gaat binnenkort open op het Arthur De Greefplein in Middelkerke.