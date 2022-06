REEKS. Middelkerke in 10 onmisbare tips: van de terugkeer van Tien om te Zien tot dino’s spotten op het Zandsculpturenfestival

MiddelkerkeMet een nieuw casino in de steigers en een vernieuwde zeedijk in Westende wordt Middelkerke de volgende jaren nog meer the place to be. De grootste gemeente aan de kust heeft een langere zeedijk dan buur Oostende en daar valt in de zomer van 2022 van alles te beleven. Wist je dat je opnieuw grote artiesten aan het werk kan zien in de Proximus Pop-up Arena? Maar ook in het Normandpark valt er iets te beleven. Uw gids voor de zomer van 2022 in Middelkerke.