Radiozender Joe verkiest koningspoedel van Eva Van Der Sanden tot Mister Elegantie

LombardsijdeRadiozender Joe ging in samenwerking met Hupple op zoek naar de leukste hond van Vlaanderen. Raf Van Brussel en Rani De Coninck bekroonden samen met de juryleden van dienst Julie en Jacques Vermeire niet alleen de leukste hond, maar ook in andere categorieën werden honden bekroond. In de categorie Mister Elegantie ging koningspoedel Maurice (3) uit Lombardsijde lopen met de titel. Zijn baasje Eva Van Der Sanden (25) is heel blij met het resultaat.

Eva Van Der Sanden (25) is afkomstig uit Antwerpen, maar woont nu ruim twee jaar in Lombardsijde met haar trouwe viervoeter Maurice (3). Zelf is ze onderofficier Air mission support in Koksijde, maar wanneer ze gedaan is met werken, wil ze zo veel mogelijk tijd vrijmaken voor haar hond. “Samen met Maurice doe ik allerhande activiteiten. Als het niet wandelen is dan zijn we wel gaan rolschaatsen”, zegt Eva. “Verder is Maurice een echte schat. Hij is niet alleen elegant, maar ook slim, atletisch en een echte waker. Zelf zitten we ook in de hoogste groep van de gehoorzaamheid in hondenschool de snuffel te Oudenburg. Daar doen we ook aan agility en zelfs springen kan Maurice als een echte gentleman.”

Eerste eigen hond

“Ik ben opgegroeid met honden, maar Maurice is mijn eerste eigen hond”, vertelt Eva. “Ik heb hem namelijk al vanaf zijn 8 weken. Van een klein bolletje wol is hij uitgegroeid tot een echte grote beer. Ik heb ook bewust gekozen voor een koningspoedel. Omdat het mijn eerste eigen hond ging zijn, heb ik op voorhand verschillende online testen afgenomen om te bepalen wat voor soort ras bij me zou passen. ik zocht een ras dat lief, intelligent en actief was en een pluspunt was dat hij geen haar gaf. Op deze manier ben ik dan uiteindelijk bij de koningspoedel gekomen. Waarom Maurice? Ik ben op de naam Maurice gekomen omdat ik zocht naar een Franse elegante naam, en deze past hem zeker en vast!”

Volledig scherm Maurice met zijn beker van Mister Elegantie. © rv

Mister Elegantie

Eva is heel blij dat ze Maurice uiteindelijk heeft ingeschreven voor de wedstrijd. “Ik had Maurice ingeschreven voor twee categorieën: leukste duo en Mister elegantie. Van duizenden inschrijvingen werden we dan gekozen in de top 3 van zijn categorie, Maurice won deze en hij kreeg hiervoor in ruil een grote snackmand, een grote gouden beker met bot en een bon van 75 euro”, vertelt Eva. “De wedstrijd was ook heel leuk. We hebben een geweldige tijd gehad tijdens de show. Er waren hapjes en drankjes en zelfs een viersterren maaltijd voor zowel de honden als de baasjes. De honden kregen een echte luxe maaltijd, deze werd geserveerd met een grote stolp en zij mochten dan mee van tafel eten.”

“Ik was wel wat verrast dat we hadden gewonnen, ik had het echt niet zien aankomen”, vervolgt Eva. “Beide andere kandidaten hadden het evenveel verdiend, Bandit de Galago en Qubie de teckel. Zelf ben ik dan ook een trotse hondenmoeder en heel blij dat mijn harig kind dit gewonnen heeft. Achteraf konden we dan ook nog op de foto met Jacques en Julie Vermeire, samen met hun schattig hondje Sunny, de Australische labradoodle. Het was een ervaring om nooit te vergeten.”

Alle verhalen van Maurice kan je volgen op zijn Instagrampagina Maurice_the_kingpoodle.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.