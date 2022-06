Proximus Pop-up Arena klaar voor tweede zomer: hier zijn concerten die je zeker niet mag missen

MiddelkerkeVrijdagavond staat het eerste concert gepland in de Proximus Pop-up Arena. De concertzaal staat voor de tweede keer in Middelkerke. Zo’n twintigtal concerten staan gepland de volgende maanden. Ze allemaal bijwonen is misschien onmogelijk. Daarom vroegen we aan Annelies Vrijdag, promoter bij PSE Belgium, en Sam Perl, promoter bij Gracia Live, welke concerten je zeker niet mag missen.

Annelies Vrijdag is promoter bij PSE Belgium en zij organiseren net als vorig jaar veel concerten in de Proximus Pop-Up Arena. “Verschillende artiesten die vorig jaar gekomen waren, vroegen zelf om terug te mogen komen. Zo zijn Cleymans en Van Geel terug deze zomer (op vrijdag 19 augustus) en ook Natalia die vorig jaar de zomer mocht starten, zal het dit jaar mogen afsluiten op 26 augustus. De concertreeks ‘A Symphonic Evening With’ is ook terug. Dat is altijd iets om naar uit te kijken. Verschillende Belgische artiesten komen live spelen met een 20-koppig symfonisch orkest.”

Top 3 van Annelies Vrijdag:

1. A Symphonic Evening with Raymond van het Groenewoud

“Ik ben heel nieuwsgierig over hoe zijn liedjes zullen klinken met het live orkest. Ik heb hem al verschillende keren live gezien, maar dan zonder het orkest. Raymond van het Groenewoud is een grote meneer en is altijd heel leuk om live te zien.”

A Symphonic Evening with Raymond van het Groenewoud vindt plaats op 6 augustus. Tickets kosten tussen 29 en 50 euro en zijn beschikbaar op popuparena.be.

2. Het Schlagerfestival zomereditie

“Vorig jaar was Het Schlagerfestival al één groot feest en dit jaar zal het niet anders zijn. Het is zo populair dat we een tweede datum hebben moeten toevoegen. Als je wilt, kan je dus twee keer komen kijken naar Het Schlagerfestival. Het is altijd volop ambiance en je krijgt een echt vakantiegevoel wanneer je de zaal binnenkomt. Maak je dus klaar voor een polonaise!”

Het Schlagerfestival Zomereditie vindt plaats op 15 en 16 juli. Artiesten als Christoff, Lindsay, Laura Lynn, SWOOP, Yves Segers en de Romeo’s zullen er zijn. Tickets kosten tussen 35 en 45 euro en zijn beschikbaar op popuparena.be.

3. K3 Live in Concert

“Er is een heel divers programma deze zomer. Zo hebben we ook aan de kinderen gedacht. Naast de cast van #LikeMe die twee shows komt geven, komt ook K3 naar Middelkerke. Ik ga zelf naar het concert met mijn dochter en ze kijkt er heel hard naar uit. Dit is dan ook hun grootste show deze zomer en is geweldig om te zien met de hele familie.”

K3 komt op 22 juli om 14 uur naar de Proximus Pop-up Arena. Tickets kosten tussen 20 en 39 euro en zijn beschikbaar op popuparena.be.

Nog een naam om zeker niet te missen: “Toto is toch de grootste naam die naar Middelkerke komt deze zomer. Het zal een unieke ervaring zijn, want het is niet elke dag dat je zo’n internationale groep te zien krijgt aan de Belgische kust. Het is een groep dat je zeker eens live moet gezien hebben.”

Toto komt op 21 juli naar de Proximus Pop-up Arena met hun Dogz of Oz Tour. Tickets kosten 71 en 76 euro en de laatste zijn beschikbaar op popuparena.be.

Internationale en nationale artiesten

Sam Perl, promoter bij Gracia Live, kijkt ook heel erg uit naar de zomer. “Dit jaar hebben we veel meer internationaal talent kunnen strikken. De coronamaatregelen zijn nu weg, dus is er veel meer vrijheid. Maar we wilden toch nog een mooie mix van internationale en nationale artiesten laten komen, want lokaal talent doet het altijd goed. Nu wordt er nog gewerkt aan de laatste loodjes zodat alles klaar is voor het eerste optreden vrijdagavond. En dat is al onmiddellijk één om niet te missen.”

Top 3 van Sam Perl:

1. The Australian Pink Floyd Tour

“De eerste show vrijdagavond is zeker al de moeite om mee te pikken. Deze band heeft al over de hele wereld opgetreden en heeft zelfs op de 50ste verjaardag van David Gilmour van de originele band mogen spelen. Het is dus een hele eer om met deze band te mogen openen. Fans van Pink Floyd mogen dit concert echt niet missen!”

The Australian Pink Floyd Tour vindt plaats op 24 juni. Tickets kosten tussen 52 en 67 euro en zijn beschikbaar op popuparena.be.

2. Toto - Dogz of Oz Tour

“Dit is de grootste groep die we hebben kunnen strikken deze zomer. Ze komen op de nationale feestdag spelen, dus extra reden tot feest. Dit is ook een echte stunt voor de Proximus Pop-up Arena. We hadden nooit gedacht dat we zo’n groep naar Middelkerke zouden kunnen krijgen. Het is dan ook al vier jaar geleden dat de groep nog in België heeft gespeeld. Al hun grootste hits gaan ze spelen. Zulke concerten zijn ook goed voor Middelkerke en de Belgische kust. Hopelijk volgen nog andere grote internationale namen.”

Toto komt op 21 juli naar de Proximus Pop-up Arena met hun Dogz of Oz Tour. Tickets kosten 71 en 76 euro en de laatste zijn beschikbaar op popuparena.be.

3. Refest - hiphop en rap festival

“We wilden de jeugd er meer bij betrekken en zijn zo op het idee gekomen om dit festival te beginnen. Het is een hiphop en rap festival waar bekende en minder bekende artiesten komen optreden. Zo heb je grote namen zoals Snelle, Boef en Antoon die komen, maar we wilden ook jong talent de kans geven om op te treden. Zo krijg je een mooi divers programma.” Tijdens Refest zal je ook terecht kunnen in de TAGMAG beach club waar influencers aanwezig zullen zijn. Zo komen Simon Wauman, Jaelle Ost en Clementine Caron. Morgen, op vrijdag 24 juni, wordt ook de timetable bekend gemaakt. Refest vindt plaats op 23 juli. Tickets kosten 45 euro en zijn beschikbaar op popuparena.be.

Nog een naam om niet te missen: “Eén van de grote Belgische artiesten die ik zeker naar uitkijk is Bart Peeters. Het is altijd één groot feest op het podium en ernaast wanneer hij speelt. Hij krijgt iedereen, zowel jong als oud, mee.”

Bart Peeters komt op 5 augustus naar de Proximus Pop Arena met zijn band ‘De Ideale Mannen’. Tickets kosten tussen 25 en 40 euro en zijn beschikbaar op popuparena.be.

De Proximus Pop-up Arena is te vinden langs de Westendelaan ter hoogte van het nieuw zwembad. Er is genoeg parking voorzien, maar ook met het openbaar vervoer geraak je er gemakkelijk. Ook voor fietsers is een grote fietsenstalling voorzien. Meer info, tickets en het volledig programma kan je terugvinden op popuparena.be.

