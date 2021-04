Popcorn doorgeven met de mond en samen in het kleedhokje: vijftiger krijgt 40 maanden cel voor verkrachting van 10-jarig dochtertje van ex-partner

De moeder van het slachtoffer stapte begin mei vorig jaar naar de politie om klacht neer te leggen tegen haar ex. D.H. (51) uit Westende had in een telefoongesprek met haar toen 12-jarige dochter toegegeven dat hij haar misbruikt had. Volgens het meisje zorgde de man soms nog voor haar na de breuk met haar moeder. Tijdens haar verhoor bij de politie vertelde ze hoe ze op die momenten al drie jaar lang misbruikt werd. D.H. wilde bij het shoppen altijd mee in haar kleedhokje en kroop soms naakt bij haar in bad. Het slachtoffer vertelde ook hoe ze in de cinema eens popcorn had moeten doorgeven met haar mond. Ze kreeg naar eigen zeggen regelmatig zwijggeld, zodat ze tegen niemand iets zou zeggen.