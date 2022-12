Politie Middelkerke heeft nieuwe eigen patch

De patch is het resultaat van een samenwerking tussen collega’s van de politiezone en de gemeente Middelkerke. Een patch zorgt niet alleen voor betere herkenbaarheid voor de burger, maar versterkt vooral de groepsdynamiek en cohesie onder de collega’s. Korpschef Frank Delva tekende een basisontwerp ontwikkeld rond de beeltenis van een zeemeermin en dat volgens het concept van gelijkaardige patches die bij andere politiezones wordt gebruikt. “We hebben eerst overlegd met de collega’s en zijn snel tot de zeemeermin gekomen”, vertelt korschef Frank Delva. “Sirene is de roepnaam van onze politiezone bij het Communicatie- en Informatiecentrum (CIC), maar de figuur vormt ook de directe link met Middelkerke. De sirene prijkte vroeger jarenlang op het wapenschild van de gemeente. Het is dus ook een eerbetoon aan die geschiedenis.”

Acroniem

‘Sirene’ vormt ook een acroniem voor de kernwaarden waar het korps op gesteund is: snel en adequaat optreden, integriteit en loyaliteit, respect tonen en bekomen, externe gerichtheid waarbij een goede communicatie essentieel is, nastreven van een positieve werksfeer waarbij collegialiteit centraal staat en empowerment: bekwame betrokkenheid die zich vertaalt in een betere dienstverlening en een grotere flexibiliteit zonder het sociale aspect te verwaarlozen.

Van de patch zijn er twee gemaakt met elk een verschillende kleur: één in het zwart en één in het blauw. Je herkent ook de gestileerde witte vlam of hand in het midden van de patch. Dit is een rechtstreekse verwijzing naar het logo van de Geïntegreerde Politie. Daarnaast is de patch in de vorm van een cirkel wat de toegankelijkheid en beschikbaarheid benadrukt. Politie Middelkerke is immers 24 op 24 bereikbaar. Een cirkel roept ook gevoelens van integriteit, vertrouwen en bescherming op.