Politie doet oproep naar getuigen van mogelijke ontvoeringspoging in Middelkerke

Lucie Yuce uit Middelkerke stond woensdagavond rond 19 uur aan de tramhalte Calidris te wachten, vlakbij het bekende hotel Sint-Laureins in Westende. Ze zag naar eigen zeggen hoe een man z’n bestelwagen parkeerde en kort nadien op haar afstapte. “Hij vroeg of ik mee wou komen. Ik schrok en weigerde”, getuigde het meisje in deze krant. “Hij wandelde weg en ik dacht dat hij was afgedropen. Maar plots kwam hij terug en greep hij me vast aan mijn pols om me mee te sleuren.”