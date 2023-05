Pedro en Charlotte vieren 30-jarig bestaan van bekende zaak De Lanteirne: “En daar willen we nog zeker 10 jaar bij”

Een handigheid­je van 2,8 miljoen euro of slechts een fractie? Hoe proces tegen croupiers en klanten van Middel­kerks casino niet langer over straffen gaat

“Rien ne va plus!”, riep de croupier in het oude casino van Middelkerke, om aan te geven dat er niet meer kon ingezet worden. Maar tóch konden bepaalde klanten alsnog geld inzetten na het vallen van het balletje. Acht jaar geleden al kwam het gesjoemel aan de roulette aan het licht, maar nog steeds is er geen definitieve uitspraak in de zaak. Woensdag kent het dossier een nieuwe episode in het Gentse hof van beroep. “Een perfect stukje toneel was het. Met het blote oog bijna niet te ontdekken.”