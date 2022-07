Pata Pata Beachbar is West-Vlaamse finalist voor ‘De Leukste Zomerbar’: “Mooie bekroning voor ons harde werk”

Kust Verlengd weekend lokt bijzonder veel toeristen naar zee: “1 miljoen overnach­tin­gen van woensdag­avond tot en met zaterdag­nacht”

Traditioneel is een verlengd weekend rond 21 juli een voltreffer voor de kust, en dat was dit keer niet anders. Hotels waren voor 95 procent volgeboekt, en ook campings en vakantiewoningen waren zo goed als volzet. Opvallend is het groeiend aandeel buitenlandse gasten.

24 juli