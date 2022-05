Pascale en Erwin openen herberg in oud gemeentehuis van Slijpe: “Het dorp snakte naar een horecazaak”

Wanneer je in Slijpe bent en een fris drankje wil gaan drinken, is het niet eenvoudig om een leuk cafeetje te vinden. Dat is bijna verleden tijd, want Pascale De Bruin en Erwin Van Reusel openen vanaf zaterdag 21 mei hun nieuwe herberg in het oude gemeentehuis van Slijpe. Daar zal je van een lekker drankje en hapje kunnen genieten en gezellig samen kunnen komen. “Vandaar ook dat we het een ‘herberg’ noemen”, vertelt Pascale. “We willen met onze zaak een ontmoetingsplaats creëren voor inwoners en passanten, maar ook voor de verschillende verenigingen van het dorp. Zo zijn er al een aantal die ons kwamen vragen of ze onze zaal mogen gebruiken voor hun vergaderingen.”

Volledig scherm Het oud gemeentehuis van Slijpe krijgt een nieuw leven als herberg. © Emelyne Six

Onmiddellijk verliefd

Pascale en Erwin wilden een nieuwe uitdaging aangaan en zochten naar een pand om een nieuwe bed and breakfast te openen. “Nadat we verschillende panden hadden bezocht, kwamen we bij het oud gemeentehuis van Slijpe. We werden er onmiddellijk verliefd op”, zegt Pascale. “We hebben eerst een beetje getwijfeld omdat het te klein zou zijn, maar wanneer we te horen kregen dat de aanpalende woning ook te koop stond, was de knoop meteen doorgehakt. Van de oude conciërgewoning hebben we ons huis gemaakt en waar de grote zaal was, komt het horecagedeelte. Intussen ben ik ook verliefd geworden op het dorp en zou ik me geen andere plek kunnen wensen om onze nieuwe zaak te openen.”

Volledig scherm Boven de voordeur hebben ze het plakkaat gemaakt zoals het vroeger was. Ook de glazen deuren zijn geïnspireerd op de deur van het vroegere gemeentehuis. © Emelyne Six

Overnachting

Het idee was eerst om er enkel een bed and breakfast van te maken, maar omdat veel inwoners van Slijpe om een horecazaak vroegen, beslisten Pascale en Erwin om te luisteren naar de inwoners. “Er is er nood aan en het was ook hoog tijd dat er een nieuwe horecazaak opende in het dorp”, zegt Pascale. “Maar we zijn ook van plan om de bovenste verdiepingen te verbouwen tot slaapkamers zodat mensen hier ook zullen kunnen overnachten. De eerste verdieping wordt omgebouwd tot twee tweepersoonskamers en een luxekamer en op de tweede verdieping komt een familiekamer voor zes personen. Die werken zijn nog volop bezig en we hopen dat we ze begin volgend jaar kunnen gebruiken.”

Ze hadden veel werk om het gebouw te verbouwen en te renoveren. “Het stond al jaren leeg en was echt verwaarloosd. Het dak lekte op verschillende plaatsen en de muren zaten vol mos”, vertelt Erwin. “De buitenmuren hebben we kunnen behouden, maar de binnenkant hebben we helemaal moeten verbouwen. We hebben dus veel werk aan gehad, maar nu we het resultaat beginnen te zien, was dat zeker de moeite waard. We kunnen niet wachten om te openen op zaterdag, en de buurtbewoners smachten er ook naar.”

Volledig scherm Op het terras van de herberg zal je kunnen genieten van een drankje en een hapje. © Pascale De Bruin

Laadpunt voor fietsers

Zowel binnen als op het achterliggende terras zal je kunnen genieten van een drankje en een hapje. “We willen vooral kleine, simpele hapjes serveren”, vertelt Pascale. “De mensen kunnen hier komen voor tapas, een ijsje en pannenkoeken, maar ook voor een gebakje en een koffie. Er zal ook een leeshoekje zijn waar de mensen op hun gemak hun krant kunnen lezen. Tijdens de weekends serveren we - na reservatie - ook ontbijten in de gelagzaal en op het terras. Omdat hier ook veel fietsers passeren, hebben we voor een laadpunt gezorgd waar mensen hun elektrische fietsen kunnen opladen terwijl ze van een drankje genieten.”

Zaterdag 21 mei openen Pascale en Erwin hun herberg ‘t Oud Gemeentehuis. Vanaf begin volgend jaar zal je er ook kunnen overnachten. Meer info over herberg ‘t Oud Gemeentehuis kan je vinden op oudgemeentehuisslijpe.be.