Overstekende vrouw aangereden door kusttram, tramverkeer verstoord

Volgens getuigen stak het slachtoffer de tramsporen over zonder kijken. Op dat moment kwam net de kusttram richting Oostende aangereden. De tramchauffeur ging over tot een noodremming maar kon een botsing met de overstekende vrouw niet meer vermijden. Het slachtoffer kwam onder de tram terecht. De tramchauffeur reed vervolgens opnieuw achteruit om haar te bevrijden.

De hulpdiensten, waaronder ziekenwagen en MUG, werden opgeroepen. In afwachting daarvan ontfermden voorbijgangers zich over het slachtoffer. De vrouw was bij bewustzijn maar wel gewond. Over haar precieze toestand is nog niets bekend. De vrouw werd ter plaatse gestabiliseerd door de hulpdiensten om vervolgens overgebracht te worden naar het ziekenhuis. Door het incident is het tramverkeer onderbroken en worden vervangbussen ingelegd.