Overstekende vrouw (47) aangereden door kusttram

Volgens getuigen stak het slachtoffer de tramsporen over zonder te kijken. Op dat moment kwam net de kusttram richting Oostende aangereden. Kort ervoor was de tram nog gestopt aan een halte. De tramchauffeur ging over tot een noodremming, maar kon een botsing met de overstekende vrouw niet meer vermijden. Het slachtoffer kwam onder de tram terecht. De tramchauffeur reed vervolgens opnieuw achteruit om haar te bevrijden.

De hulpdiensten, waaronder ziekenwagen en MUG, werden opgeroepen. In afwachting daarvan ontfermden voorbijgangers zich over het slachtoffer. “De vrouw was bij bewustzijn maar wel gewond. Ze kreeg ter plaatse zorgen toegediend door de hulpdiensten en dan overgebracht naar het AZ Sint-Jan campus Henri Serruys in Oostende. Vanuit het ziekenhuis hebben ons geen berichten bereikt over levensgevaar. De vrouw is ook de hele tijd bij bewustzijn gebleven”, reageert Frank Delva, korpschef van de lokale politie Middelkerke. Door het incident werd het tramverkeer zo'n half uur lang onderbroken. Het parket stelde geen deskundige aan omdat de omstandigheden duidelijk waren.