Oostendenaar krijgt 2 jaar cel voor gewapende afpersing van restaurantuitbater

Oostende/MiddelkerkeEen 30-jarige Oostendenaar heeft 2 jaar cel gekregen voor een reeks afpersingen. V.S. had een uitbater van een restaurant in Middelkerke geld geleend en ging dat geld opeisen met een wapen. Eerder kreeg hij daarvoor bij verstek nog 30 maanden cel.

De zakenpartner van het slachtoffer ging op 8 oktober 2019 aangifte doen bij de politie. Op 13 september waren ze beiden aan het werk in de keuken van de zaak op de Zeedijk in Middelkerke, toen plots een man binnenstapte. Hij eist geld en kreeg hij uiteindelijk 800 euro toegestopt. Negen dagen later daagde diezelfde man opnieuw op. Ditmaal had hij een pistool bij. Hij eiste de inhoud van de kassa en vertrok uiteindelijk met 1.200 euro cash geld op zak. Zijn zakenpartner had hem verteld dat z’n ex-vriendin drugsschulden had bij de afperser. Ze had ooit 100 gram cocaïne bij hem gekocht, maar had die nooit betaald.

Oekraïne

Het verhaal bleek geen steek te houden, want op 9 oktober ging de zakenpartner in kwestie zelf een verklaring afleggen bij de politie. Hij vertelde dat hij 2.000 euro had geleend bij de man die hij identificeerde als V.S. (30), een Oostendse bokser die geboren werd in de voormalige Sovjet-Unie. De dertiger was z’n geld komen opeisen in de zaak en had ermee gedreigd z’n dochter iets aan te doen en de boel kort en klein te slaan. Op 16 november werd de politie opnieuw naar het restaurant geroepen. V.S. was er opnieuw 1.000 euro komen eisen, maar bleek bij aankomst van de agenten al vertrokken.

Een dag later kon hij toch verhoord worden. Hij bevestigde dat hij in het restaurant in Middelkerke zijn geld was gaan opeisen, maar ontkende dat hij geweld of een wapen had gebruikt. Voor zijn proces kwam hij eind vorig jaar echter niet opdagen, waarop de rechter hem bij verstek 30 maanden cel oplegde. V.S. tekende verzet aan tegen die straf en vroeg vrijdagmorgen de vrijspraak. Hij ontkende dat hij een wapen had gebruikt, maar dat geloofde de rechter niet. “Het slachtoffer zou anders nooit twee keer een grote geldsom hebben afgegeven”, schreef hij in het vonnis. V.S. zou intussen met z’n gezin in het Oekraïense Odessa verblijven. Aan de restaurantuitbater moet hij 2.200 euro schadevergoeding betalen.

