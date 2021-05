Ook in Middelkerke onderzoek naar vaccinatiefraude: postoverste en preventieadviseur brandweer lieten ook echtgenotes van brandweermannen prioritair inenten

Woensdagavond kwam de gemeenteraad samen en in de besloten zitting mocht de postoverste het komen uitleggen aan alle raadsleden. Want wat is er nu gebeurd? De feiten dateren van enkele weken terug. “Op 26 februari werd vanuit het vaccinatiecentrum in Oostende (waar inwoners van Middelkerke hun coronaprik krijgen, red.) de vraag gesteld om reservelijsten aan te leggen voor prioritaire vaccinaties met de overschotten van het vaccin AstraZeneca", laten gemeenteraadsvoorzitter Tom Dedecker en burgemeester Jean-Marie Dedecker weten namens het gemeentebestuur. “De bedoeling was om prioritair mensen te vaccineren die een hoger risico liepen, zoals brandweerlieden, politiepersoneel onderwijspersoneel.”