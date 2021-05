Ook in Middelkerke onderzoek naar vaccinatiefraude: postoverste brandweer en gemeentelijke preventieadviseur lieten ook echtgenotes van brandweermannen prioritair inenten

MiddelkerkeHet Middelkerkse gemeentebestuur is een tuchtonderzoek gestart tegen de postoverste van de plaatselijke brandweer en tegen de gemeentelijke preventieadviseur. Ze worden beschuldigd van vaccinatiefraude. De commandant had - op vraag van het vaccinatiecentrum in Oostende - een lijst opgesteld met namen van brandweermannen die prioritair gevaccineerd mochten worden, maar voegde daar ook de namen van hun echtgenotes aan toe. Allemaal werden ze gevaccineerd.

Woensdagavond kwam de gemeenteraad samen en in de besloten zitting mocht de postoverste het komen uitleggen aan alle raadsleden. Want wat is er nu gebeurd? De feiten dateren van enkele weken terug. “Op 26 februari werd vanuit het vaccinatiecentrum in Oostende (waar inwoners van Middelkerke hun coronaprik krijgen, red.) de vraag gesteld om reservelijsten aan te leggen voor prioritaire vaccinaties met de overschotten van het vaccin AstraZeneca", laten gemeenteraadsvoorzitter Tom Dedecker en burgemeester Jean-Marie Dedecker weten namens het gemeentebestuur. “De bedoeling was om prioritair mensen te vaccineren die een hoger risico liepen, zoals brandweerlieden, politiepersoneel onderwijspersoneel.”

“Op 1 maart werd door korpsoverste F.U. dergelijke lijst overgemaakt. Maar op die lijst stonden niet enkel de actieve leden van de brandweer, maar ook hun echtgenotes. Deze lijst werd overgemaakt aan de preventieadviseur - eveneens brandweerman (en familie van de korpsoverste, red.) en het vaccinatiecentrum. Ook de preventieadviseur maakte deze lijst ongewijzigd en zonder opmerkingen over.” De verantwoordelijke arts van het vaccinatiecentrum protesteerde echter tegen het opnemen van de echtgenotes op de lijst. ‘Tiens, bij de Middelkerkse brandweer werken opvallend veel vrouwen, dat moeten we toch eens checken’, klonk het daar. “Daarop stuurde de brandweer een nieuwe lijst zonder de echtgenotes naar het vaccinatiecentrum. Ondanks het gekende en gecommuniceerde protest van de verantwoordelijke arts hebben de brandweerlui en hun echtgenotes zich toch aangeboden voor vaccinatie en werd een prioritaire vaccinatie bekomen.” Vermoedelijk werd tóch de eerst doorgegeven namenlijst gebruikt. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is niet duidelijk.

Het voorval kwam aan het licht na onder meer een post op Facebook, waarin één van de echtgenotes pronkte met haar vaccin. Uiteindelijk zijn acht echtgenotes zo gevaccineerd. “We zijn van oordeel dat dergelijke praktijk volstrekt onaanvaardbaar is en indruist tegen alle geldende regels van het vaccinatiebeleid”, zeggen Dedecker en co. “We zien ons dan ook genoodzaakt een tuchtprocedure op te starten tegen de preventieadviseur en, in samenspraak met de leiding van de hulpverleningsprocedure, een tuchtprocedure te starten tegen korpsoverste Frank Ureel. Zo kunnen we de volledige waarheid achterhalen. We benadrukken ons volledig te distantiëren van dergelijke praktijken van vaccinatiefraude.”

Frederick Spaey van oppositiepartij Open Vld stelt zich eveneens vragen bij het voorval. “Wat er gebeurd is, is verwerpelijk. Alleen is het vreemd dat de gemeente al langer op de hoogte was, maar nu pas een tuchtonderzoek inroept.” Volgens Dedecker wou de korpsoverste aanvankelijk geen uitleg aan het schepencollege geven, ondanks twee keer daartoe zijn gevraagd. Officieel is de chef gedetacheerd is bij Hulpverleningszone 1. Pas na overleg tussen de gemeente en de zone kon de commandant voor de gemeenteraad verschijnen.