Ook deze maand gratis Parkies-concerten in Middelkerke

Lichaam van Britse brandweer­man gevonden in Belgische wateren: man veronge­lukt tijdens oversteek Kanaal

De Britse brandweerman Iain Hughes (42) wou het Kanaal overzwemmen om geld in te zamelen voor het goede doel, maar moest dat met zijn leven bekopen. De veertiger werd eerder deze maand levenloos teruggevonden in Belgische wateren. Meer dan een maand na zijn verdwijning is zijn lichaam nu overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk.