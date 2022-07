Ongeval dat leven kost aan 17-jarige jongen met step blijft vragen oproepen: “Wellicht niet één, maar twee aanrijdingen”

Lombardsijde/DilbeekHet mysterie rond het ongeval in Lombardsijde waarbij een 17-jarige jongeman met zijn step overleed blijft groeien. Uit de autopsie blijkt namelijk dat het slachtoffer niet één, maar twee keer werd aangereden. De eerste aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. De tweede, een vrouw, had te veel gedronken maar bleef wel ter plaatse. Experts moeten nu onderzoeken welke van beide aanrijdingen fataal was.

“Het blijft een moeilijke case.” Daarmee vat het Brugse parket het onderzoek naar een dodelijk ongeval in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke, zo’n beetje samen. Woensdagnacht werd daar een 17-jarige jongen uit Dilbeek doodgereden. Hij was volgens de politie met een elektrische step op weg. Op het eerste gezicht werd de jongen aangereden door een 38-jarige vrouw met een glas te veel op. Maar ondertussen ziet het ernaar uit dat zij niet de eerste was die de tiener die bewuste nacht aanreed. Wie was die eerste aanrijder? En welke aanrijding was precies dodelijk?

Herbekijk: Jongen (17) komt om het leven door ongeval met step

Het ongeval gebeurde vorige week woensdagnacht langs de Koninklijke Baan in Lombardsijde. M.D. (38) uit Nieuwpoort reed er met twee passagiers in haar wagen. Plots voelde en hoorde ze echter een klap. Toen ze uitstapte, zag ze een jongeman op de rijbaan liggen. “Maar die moet daar al gelegen hebben toen ik hem aanreed”, verklaarde de vrouw daar zelf over. “Ik heb hem echt nooit gezien.” Ook haar passagiers zouden verklaard hebben dat ze de tiener voor de aanrijding niet hadden opgemerkt. Een ademtest wees uit dat bestuurster wel te veel had gedronken. Het slachtoffer was met zijn vrienden op vakantie op een camping in de buurt. Zijn elektrische step werd vlakbij aangetroffen.

Niet veel schade aan wagen

De schade aan de wagen van de aanrijdster was zeer beperkt. De precieze omstandigheden waren dan ook niet meteen duidelijk. Volgens de vrouw lag de jongeman al op de straat toen ze hem aanreed. Veel onduidelijkheden dus, en daarom organiseerde het gerecht de nacht nadien meteen een reconstructie. Daarvoor werd de auto in kwestie gebruikt en bootsten de speurders de omstandigheden zo goed mogelijk na.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het ongeval gebeurde vlak bij camping Albatros in Lombardsijde. © Google Maps

Maar definitieve antwoorden kwamen er niet. Bij de autopsie kwamen zelfs nóg meer vragen naar boven. Want daaruit bleek dat de tiener meer dan waarschijnlijk bij twee ongevallen betrokken raakte. En dat zou betekenen dat hij eerst door iemand anders werd aangereden vooraleer de 38-jarige vrouw met haar wagen over hem heen reed. Een piste waar nu ook de speurders van uit gaan. “De vraag stelt zich nu uiteraard of hij nog leefde toen de dame hem aanreed”, zegt procureur Fien Maddens van het Brugse parket. “Dat proberen de deskundigen nog uit te klaren.”

Welke aanrijding was dodelijk?

Juridisch gezien is het uiteraard belangrijk om na te gaan welke van beide aanrijdingen precies dodelijk is geweest. En dat moeten deskundigen nu verder onderzoeken. In die optiek gaat het gerecht wellicht ook op zoek naar de bestuurder of bestuurster die de tiener als eerste heeft aangereden. Want die zou nadien dus vluchtmisdrijf gepleegd hebben. Al blijft het parket wat dat betreft op de oppervlakte. “Het onderzoek loopt nog en er zijn nog geen eindbeslissingen genomen”, klinkt het. “Verslagen en conclusies van deskundigen worden afgewacht. En alle nuttige onderzoeksdaden worden gesteld.”

Volledig scherm Het gerecht hield donderdagnacht een reconstructie van het ongeval met de step langs de Koninklijke Baan in Lombardsijde. Ook de wagen van de bestuurster werd naar de plek gebracht © Mathias Mariën

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.