Obus gevonden tijdens werken in Middelkerke

Kinderen wijkschool Mariasteen turnen voortaan ... in de kerk

De leerlingen van OLVO Mariakerke vestiging Mariasteen kunnen voortaan turnen in een gloednieuwe nieuwe turnzaal. Je moet maar even rondkijken in deze ruimte met grote glasramen om te zien dat het tot voor kort deel uitmaakte van een kerk. “We zijn het kerkbestuur en de stad enorm dankbaar om dit mogelijk te maken”, klinkt het bij directeur Ruben Depuydt.