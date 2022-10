Nog geen beslissing rond corruptiedossier casino Middelkerke: “Wel genoeg aanwijzingen om zaak voor rechtbank te brengen”

Oostkamp/Middelkerke Tiener krijgt twee jaar voorwaarde­lijk voor gewapende overval op nachtwin­kel

Een 18-jarige man uit Oostkamp is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor diefstal met geweld, afpersing en bedreiging. Bij een gewapende overval op een nachtwinkel maakte Ryan C. in Middelkerke een fles rode wijn en twee pakjes sigaretten buit. Het openbaar ministerie had drie jaar gevangenisstraf gevorderd, deels met probatie-uitstel.

4 oktober