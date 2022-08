Nieuwe uitbater van tijdelijk Casino in Middelkerke opent met feestelijke driedaagse: “Naast spelbeleving kan je ook heerlijk dineren”

MiddelkerkeSinds 1 juli 2022 is de Franse groep Partouche de nieuwe uitbater van Casino Middelkerke. En dat is goed nieuws voor al wie graag een gokje waagt. Zolang het nieuwe casinogebouw niet af is, huist de speelzaal in het Acropolis Hotel, waar de nieuwe concessiehouder de speelzaal in recordtempo een complete make-over gaf. Dit weekend vieren ze de opening met een feestelijke driedaagse.

De bouwwerken voor het nieuwe casinogebouw zitten op schema. Het is uitkijken naar de opening van de iconische eyecatcher eind 2023. Maar tot die tijd hoeft het publiek niets van de casinosfeer te missen. De Franse groep Partouche nam zijn intrek in het luxueuze Acropolis Hotel, waar de tafelspelen en slotmachines een tijdelijke stek krijgen. Ze hebben de zalen helemaal vernieuwd en zullen vanaf vrijdag 19 augustus openen met een groot feestweekend. Met Partouche heeft Middelkerke er een sterke internationale speler bij. Ze baten een 40-tal casino’s in diverse landen uit, maar ook een 12-tal hotels. Ze zijn sinds 1996 in België te vinden en hadden tot de zomer van 2021 het Casino in Oostende in handen.

Volledig scherm Naast het speelgedeelte kan je ook terecht bij het restaurant 'Le Trèfle' waar je heerlijk kan dineren. © pics by sdinneweth.be

Heerlijk dineren

De nieuwe concessiehouder gaat prat op een filosofie van totaalbeleving waarbij de gastenervaring centraal staat. “Casino Middelkerke zet er naast spelbeleving ook op in om een plek te zijn waar je heerlijk kan dineren, met vrienden een drankje kan nuttigen of gewoonweg kan genieten van (live)muziek. Deze ambitie maken we onder meer concreet met het bijhorende restaurant ‘Le Trèfle’ waar zowel koppels als gezinnen met kinderen zich welkom voelen”, licht Marc Slabbinck van groep Partouche toe. “Er is zowel een voortreffelijke eetgelegenheid in de speelzaal (21+), alsook een familievriendelijk gedeelte vooraan. Het restaurant heeft ook een zonneterras, samen goed voor 100 plaatsen. In de speelzaal is er nog een klein restaurant met 50 plaatsen.”

Verder zijn de uitgewerkte formules en arrangementen ideaal om spel en amusement te combineren met een verblijf aan zee. Een aperitief met hapjes, verfijnd diner en onvergetelijke casinonight worden daarbij afgesloten in een ‘room with a view’.

Volledig scherm Casino Middelkerke gaat dit weekend officieel open met feestelijke driedaagse. © pics by sdinneweth.be

Drie dagen feest

In afwachting van de grote inhuldiging van het nieuwe casino in december 2023, maakt de uitbater zich nu klaar voor een officieel openingsweekend van het tijdelijke casino. “We openen officieel op vrijdag 19 augustus met Glenn Degeselle en Music For You die het hele gebeuren muzikaal inluiden. Op zaterdag 20 augustus is het aan Matthias Lens en Partytrooperz om de gasten te entertainen”, zegt Marc Slabbinck. “Daarbovenop zorgt Belle Perez voor een zuiderse apotheose op zondag 21 augustus. Casino Middelkerke verwelkomt zijn gasten graag in stijl en daar horen uiteraard een hapje en een glaasje bubbels bij. Het zal een spetterende opening zijn.”

Casino Middelkerke is te vinden in het Acropolis Hotel in de Westendelaan 94. Tegen december 2023 zou het nieuwe casino af moeten zijn en zullen ze verhuizen naar het nieuwe gebouw op de Zeedijk.

