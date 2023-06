Nieuwe Jumbo in Middelkerke geopend: "Makkelijker bereikbaar en meer parkeerplaatsen dan in Oostende”

De nieuwe Jumbo aan de Oostendelaan 300C in het Sea Shopping Center in Middelkerke heeft zijn deuren geopend. Om 9 uur deze ochtend stond al een lange rij klanten te wachten om het nieuwste filiaal van de Nederlandse supermarktketen te bezoeken. Burgemeester Jean-Marie Dedecker kwam de winkel feestelijk openen. “Dit is een verrijking voor Middelkerke”, aldus de burgemeester.