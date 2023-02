Nieuwe foto-expositie langs de kust toont ‘adembenemende plekken’

KustMet een nieuwe unieke foto-expositie ‘Adembenemende plekken’ langs de hele kustlijn zetten Westtoer en de tien kustgemeenten ook in 2023 de schoonheid van de Kust in de kijker. De expositie toont een selectie uit het werk van 47 fotografen uit de kustregio. De 63 foto’s zijn te bewonderen bij 43 tramhaltes, 14 kustondernemers en op zes locaties in Noord-Frankrijk. “Het is de langste expo van Europa”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Westtoer pakt in het najaar ook uit met een nieuwe campagne ‘Zee van Smaak’.

“De foto-expositie is een uitnodiging om bekende en minder bekende parels aan de Kust te ontdekken in de vier seizoenen. De tramhaltes zijn een startpunt om de adembenemende plekken in de buurt te bezoeken. De foto’s vertellen een boeiend verhaal. Met fierheid tonen de 47 kustfotografen de schoonheid van de Kust”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

De foto’s worden getoond aan 43 tramhaltes, bij 14 kustondernemers en op zes locaties over de grens met Frankrijk (Bray-Dunes, Zuydcoote en Leffrinckoucke). Per kustgemeente zijn één of meerdere fotografen geselecteerd. “Dit is zo de langste foto-expo van Europa. De adembenemende plekken en foto’s tonen de schoonheid van de Kust rond vijf thema’s: nostalgie, architectuur en kunst, natuur en rust, maritieme beleving en actief aan zee”, vertelt Sabien. “De expositie wordt ondersteund door een flyer, een fotomagazine, een podcast en een reispocket die adembenemende trips bevat die zijn samengesteld op basis van de thema’s en beelden van de foto-expo. Deze trips bundelen te ontdekken plekken met tips in de buurt en bieden een uitstap aan op maat van elk gezelschap.”

Johan Töpke bij één van zijn foto's die gebruikt werd voor de expo.

Eén van de deelnemende fotografen is Johan Töpke uit Middelkerke. Hij is heel blij dat hij mag deelnemen aan de foto-expo. “De zee blijft een indrukwekkend decor om de Kust in beeld te brengen. Het zijn foto’s die doen wegdromen. De adembenemende plekken spreken tot de verbeelding en vertellen een verhaal. De schoonheid van de beelden zorgt voor een sterke uitstraling. Het is een toffe manier om mijn de gemeente in de kijker te zetten.”

Zee van Smaak

Naast de foto-expo is Westtoer ook bezig met andere acties. Zo willen ze met een nieuwe actie rond Zee van Smaak de lokale producten uit de Noordzee in de kijker plaatsen. “Dit najaar zetten een hele reeks kustchefs de ‘Zee van Smaak’ op hun kaart. Van ‘boord tot bord’ is het centrale thema”, zegt Sabien. “De nieuwe campagne benadrukt niet alleen de gastronomische troeven van de kustregio, het steunt ook de Belgische vissers die via de vismijnen en vishandelaars dagelijks de verse producten uit de Noordzee tot bij de kustchefs en consument brengen. De visserij, de Belgische vissers en de Noordzeegastronomie behoren tot het DNA van de Kust.”

Westtoer zet in 2024 verder in op de beleving rond de producten uit de Noordzee. De garnaal krijgt een prominente plaats in de culinaire campagne van Westtoer. Informatie en beleving rond de vele aspecten van de garnaalvisserij zijn invalshoeken die onder meer in de haven van Nieuwpoort en door Horizon Educatief in Oostende zullen worden aangeboden.

Bij 43 tramhaltes is een foto te vinden van de expo, waaronder deze bij de halte Koninginnelaan in Oostende.

Kunst aan zee in 2024

2024 wordt ook opnieuw het jaar van Beaufort, de kunsttriënnale aan zee. Naast Beaufort 2024 realiseert Westtoer volgend jaar ook een kunsttraject rond het thema ‘Meesters van Zee’. Langs de hele Kust worden kunstwerken getoond van Vlaamse Meesters die een ode brengen aan de zee. Hiermee realiseren Westtoer en de partners een nieuwe culturele beleving. Zo wordt het Paul Delvauxmuseum in Koksijde-Oostduinkerke vernieuwd en toegankelijker gemaakt met een verbeterd toeristisch onthaal, een nieuwe herdenkingstentoonstelling en nieuwe bezoekerstools.

De foto-expositie langs de Kust is gratis te bezichtigen tot 31 augustus. Een brochure met de adembenemende trips is gratis verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme van de tien kustgemeenten. Meer info vind je op dekust.be.

