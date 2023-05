Nieuwe editie van De Boarebreker is er: “Het seizoen kan beginnen”

Eén bewoner klaagt en plots mag je op deze baan niet meer inhalen: “We waren al aan het schilderen, er was geen tijd meer voor communica­tie”

De volle witte lijn op de Oostendebaan in het Diksmuidse dorp Leke baart menig automobilist kopzorgen. Over een lengte van ongeveer een kilometer mag je plots niet meer inhalen op de drukke gewestweg. “Wij wisten van niets en hopen dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op zijn stappen terugkeert”, reageert burgemeester Lies Laridon (CD&V). Maar dat is het AWV niet van plan. Het begon allemaal met een klacht van één bewoner.