Nieuwe concessies voor stranduitbatingen gaan van start

MiddelkerkeDe beachbars in Middelkerke zijn ondertussen niet meer weg te denken. Ze zijn een essentieel onderdeel van een kwalitatieve strandbeleving. De gemeenteraad stemt in komende zitting over de nieuwe concessies voor de strandbars, strandcabines en strandstoelen. Die starten in 2024, lopen tot 2032 en vragen iets meer kwaliteitsvereisten van de uitbaters.

Het strand is de toeristische trekpleister bij uitstek. Een kwalitatieve en verzorgde uitbating van sommige concessies staat met stip als één van de doelstelling in het beleidsplan. Wie geïnteresseerd is in een stranduitbating kan binnenkort bieden op negen ‘loten’ die elk afzonderlijk worden toegewezen aan een kandidaat-uitbater. “Er zijn vijf loten beschikbaar met louter de uitbating van een strandbar. Bij de andere vier loten staat de concessiehouder ook in voor de verhuur van strandstoelen en strandcabines. Elke strandbar zal moeten beschikken over een comfortabele en toegankelijke sanitaire unit. De loten die gelegen zijn aan een reddingspost waar een reddingsboot aanwezig is, zullen eveneens een zeecontainer moeten voorzien om die reddingsboot onder te brengen”, vertelt schepen van Lokale Economie Natacha Lejaeghere (LDD).

Loten met enkel een beachbar, worden aangeboden met een minimale jaarlijkse concessievergoeding van 20.000 euro per uitbatingsperiode. Uitbaters die een lot willen uitbaten met strandbar, strandstoelen of -cabines moeten minimaal 30.000 euro per uitbatingsperiode betalen. Een uitbatingsjaar loopt telkens van 15 maart tot 15 oktober.

Verschillende fases

De gunningsprocedure hiervoor verloopt in verschillende fases. “Potentiële kandidaten kunnen aanduiden in welk lot ze geïnteresseerd zijn en welk bedrag ze daarvoor bieden”, zegt schepen Lejaeghere. “In een tweede fase begeleidt een gerechtsdeurwaarder een nieuwe biedingsronde waarin kandidaten die voldoen aan de voorwaarden per opbod een jaarlijkse concessievergoeding aanbieden. In de derde fase moet de hoogst biedende als voorkeursbieder een plan van aanpak voorleggen.” De concessiedocumenten zijn consulteerbaar via het aanbestedingsplatform e-Notification.

Inschrijven voor deze concessieronde moet gebeuren op uiterlijk 13 februari 2023 11 uur. Er is een infovergadering op 23 januari om 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

