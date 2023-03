Nieuwe concessies voor beachbars brengen 21 keer meer op voor gemeente

LEVENSVER­HAAL. Dieren­vrien­din Sabine (58) verliest strijd tegen longkanker: “Met haar vrolijke discoschoe­nen opgebaard, zoals ze het wilde”

“Mochten er meer Sabinetjes zijn, de wereld zou zoveel mooier ogen.” Filip Werbrouck (60) praat vol bewondering en liefde over zijn echtgenote Sabine van Paemel (58) uit Leke. Zij sliep zondag zachtjes in na een strijd tegen een uitgezaaide longkanker. Ze was gepassioneerd door kunst, maar had een nog veel groter hart voor dieren. Hond Laika, bijvoorbeeld, bood ze ondanks zijn zware heupproblemen een warme thuis. Sabines afscheidsplechtigheid vindt pas op 25 maart plaats.