NET OPEN. Sharon en Steven openen enige brasserie in Schore: “Nu zal je ook hier kunnen uitblazen met een hapje en een drankje”

Zes maanden cel gevraagd voor vechters­baas die schopt en spuwt naar politie

Een 23-jarige man uit Kortrijk riskeert in de Brugse rechtbank 6 maanden cel voor weerspannigheid een smaad. M.H. keerde zich na vechtpartijen in Brugge en Oostende tegen de politie en spuwde en schopte in hun richting.