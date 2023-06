NET OPEN. Nathalie (40) maakt droom waar met eigen hondentrimsalon Woof & Go: “Groot of klein, alle honden zijn hier welkom”

MIJN STAD. Veronique Merlevede (58), kleuterjuf met hart voor Diksmuide: “Als ik hier op wandel ga, krijg ik volop energie”

Veronique Merlevede (58), een geboren en getogen Diksmuidse, rondt binnenkort haar 39ste schooljaar als kleuterjuf af. Met haar man Bruno en kinderen Thijs en Nel aan haar zijde voelt ze zich thuis in het hart van de Boterstad. Met Veronique wandelen we naar haar mooiste plekjes, die er volgens haar in overvloed zijn. Al er is toch één locatie die ze liever wat groener ziet.