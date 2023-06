NET OPEN. Mathias (41) opent eigen cocktailbar Matsbar: “Tom Cruise is mijn voorbeeld”

Oostende Koerse start maandag aan nieuw zomersei­zoen

In juli en augustus staat er weer elke maandag een editie van Oostende Koerse op de kalender op de Aceg Wellington Hippodroom in Oostende. Aan de succesformule wordt niks gewijzigd: 8 paardenrennen per dag, gevolgd door 3 optredens en randanimatie . Wel nieuw dit jaar is een groter podium met led-wall.