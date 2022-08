Neos leert je makkelijk en veilig betalen met je smartphone

Overal betalen we met onze smartphone: online een pakketje bestellen of een vriend terugbetalen, zelfs in de supermarkt kan je met je smartphone betalen. Maar hoe werkt dit allemaal en vooral hoe doe je dit veilig? Deze lezing is vooral op de praktijk gericht met talrijke voorbeelden en demonstraties. Er is ook ruimte om vragen te stellen. De powerpointpresentatie krijg je nadien uitgeprint mee naar huis.