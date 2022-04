Na bier maken ze nu ook whisky bij de Kustbrouwerij

LeffingeVanaf 17 april, op paaszondag, kan je bij de Kustbrouwerij ook whisky kopen. Stichter van de brouwerij Bart Verdonck heeft intussen al vier bieren op de markt gebracht en is nu aan het werken aan een vijfde, maar hij is nu ook bezig met een echte Middelkerkse whisky.

Zo’n tien jaar geleden begon Bart Verdonck met de Kustbrouwerij. Het begon allemaal plotseling, het was een hobby die is uitgegroeid tot een echte brouwerij met intussen al vier verschillende bieren. Nu is hij aan het werken aan een vijfde soort, maar daarnaast ook aan zijn eerste echte whisky.

Dunóar

De naam ervan is intussen bekend, Dunóar, één van de suggesties dat Bart heeft doorgekregen. “Zelf een naam vinden voor mijn whisky vond ik moeilijk, dus heb ik een oproep gedaan op Facebook om de mensen te vragen of ze suggesties hadden”, zegt Bart. “Ik heb bijna 500 namen doorgekregen, wat ik veel vind. Ik had dat nooit verwacht. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Dunóar omdat het perfect past bij de zee en de naam van mijn bier, Dunekeun. Het klinkt zowel als ‘du nord’, wat ‘van het noorden’ betekent in het Frans en refereert naar de noordzee, en het klinkt ook als duinhaar in het dialect. Beide betekenissen hebben te maken met de kust en dat vond ik geweldig. Het begin van het woord is ook hetzelfde als van de naam van mijn bier, dus dat maakt het nog beter.”

Voor het etiket moest Bart ook niet ver zoeken. “Iemand had bij de suggesties ook al zelf een etiket gemaakt met een andere naam. Ik vond het zo goed, dat ik die persoon heb gecontacteerd en gezegd dat ik dat etiket wil gebruiken voor mijn whisky. Zowel de persoon die de naam van de whisky verzon, als de persoon die het etiket maakte, gaan de eerste fles gratis cadeau krijgen.”

Quote Ik had bier te veel en wou het niet zomaar weggooien, dus ben ik op het idee gekomen om er whisky van te maken. Bart Verdonck

Amerikaanse eikenhout

Als basis voor de whisky gebruikt Bart zijn eigen bier. Van daaruit wordt er water toegevoegd en wordt het gedistilleerd zodat het whisky wordt. “Bier en whisky hebben dezelfde basis. Het enige verschil is dat bij bier hop wordt toegevoegd, bij whisky niet. Het idee om whisky te maken kwam eigenlijk omdat ik vaak bier te veel had. Ik wou het niet zomaar weggooien, dus ben ik beginnen denken en tot het idee gekomen er een whisky van te maken.”

De whisky wordt gedistilleerd en gestookt in de brouwerij in Waardamme. Daar rust het in grote vaten gemaakt van Amerikaanse eikenhout. “Het hout dat je gebruikt is heel belangrijk want dat is wat de smaak geeft. Voor de whisky gebruik ik nieuw hout omdat dit meer smaak geeft dan de oude vaten. Daarna plaats ik de vloeistof in portovaten voor extra kleur en smaak. Dat geeft nog dat extraatje die de whisky een unieke maakt. De kers op de taart!”

Zachte fruitige whisky

De whisky is niet gerookt en heeft een zachte en fruitige smaak. “Het is een unieke smaak dat je nergens anders zal vinden. Wanneer je het drinkt, is het alsof je een wandeling doet in het bos. Het is een jonge whisky die in kleine vaten wordt gelegd waardoor het sneller rijpt. Een paar mensen hebben de whisky al mogen proeven en ze waren allemaal heel lovend. Dus de verwachtingen leggen wel hoog gespannen.”

Op 17 april zal Bart te vinden zijn op de markt in Leffinge waar je als eerste de whisky zal kunnen proeven en kopen. “Het is vooral een whisky die je moet degusteren. Het is niet de bedoeling om een vol glas ervan te nemen. Je moet vooral genieten van de smaak. Daarom zeg ik ook tegen de mensen dat ze het moeten drinken met mate met maten.”

De whisky zal beschikbaar zijn op de website van de Kustbrouwerij. Voor een grote fles van 50 cl is de kostprijs 38 euro. Wil je liever een klein flesje van 5 cl om de whisky eens te proeven, kan je één bestellen voor 5 euro. Er is een beperkte hoeveelheid, dus snel zijn is de boodschap.