Na beachclub De Kwinte opent Matthias Vitse nieuw café ‘t Bar’ke: “We willen dat het een echt volkscafé wordt dat sfeer, folklore en sport ademt”

Mercator ligt voor het eerst sinds 1964 weer aan de kade: “We kunnen nu veilig aan het schip werken”

Het bekende zeilschip Mercator werd dinsdagmorgen vroeg tegen de kade gelegd. Een sleepboot van de Belgische marine duwde de neus van het schip richting de kade. Door de voorbereidingen van de voorbije dagen was de klus in tien minuten geklaard. Of de Mercator ook na de renovatiewerken zo blijft liggen, is nog niet beslist.