Motorrijder komt om het leven bij zware crash in Slijpe

Gistel/Ichtegem Visser (78) sterft nadat hij in kleine waterloop belandt: “Geen kwaad opzet in het spel”

Langs de Nieuwlandstraat in Gistel is donderdagavond een 78-jarige man uit Ichtegem om het leven gekomen. Het slachtoffer was wellicht aan het vissen, toen hij in een waterloop terecht kwam. Voor de zeventiger kon geen hulp meer baten.

29 juli