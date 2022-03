Mira (10) uit Middelkerke staat in finale Top Model Belgium Kids

MiddelkerkeDe 10-jarige Mira uit Middelkerke staat in de finale van de model- en fotowedstrijd Top Model Belgium in de categorie Kids. Ze maakt kans om op 24 april de wedstrijd te winnen. “Winnen zou mooi zijn, maar ik ben al heel blij dat ik in de finale zit”, vertelt Mira heel trots.

Mira is een gewoon tienjarig meisje uit Middelkerke. Ze heeft verschillende hobby’s, van turnen tot piano spelen. Maar één van haar dromen is model worden. “Wanneer ik zag dat er een wedstrijd was voor modellen, was ik meteen enthousiast om mee te doen. Mijn mama ging akkoord”, zegt Mira.

Trotse mama

Mama Alina is heel trots op haar dochter. “In de eerste plaats heb ik haar ingeschreven omdat ze het heel graag wou. Maar ik heb het ook voor een deel gedaan om haar zelfvertrouwen te doen groeien. Ze heeft een paar problemen gehad op school, waardoor ze heel gesloten werd. Door deze wedstrijd is ze opengebloeid. En dat maakt mij heel blij.”

Het lijkt wel mee te vallen met de concurrentie tussen de jonge kandidates. Zo maakte Mira al heel wat vriendinnen. “Eén daarvan komt zelfs helemaal uit Bergen. Toen ze met haar familie op vakantie kwam naar de kust, is ze ook bij ons langsgekomen zodat ik haar nog een keer kon zien.”

Volledig scherm Eén van de foto's van Mira van haar fotoshoot voor de wedstrijd. © rv

Of Mira de finale ziet zitten? “Helemaal”, klinkt het. “Ik had nooit verwacht dat het zou lukken, maar ik kijk er heel erg naar uit. Maar winnen is niet mijn prioriteit. Als ik maar plezier heb.” Ook mama Alina heeft er zin in, al heeft ze toch enkele bedenkingen bij de manier waarop de wedstrijd werkt. “Als je meer geld kan uitgeven, kan je meer stemmen krijgen. Dat vind ik niet helemaal eerlijk, maar we gaan het beste van maken. Zeker met mijn moeder, Mira’s oma, die in België zal zijn. Ze komt helemaal uit Oekraïne naar België door de oorlog en het zal mij deugd doen om haar bij mij te hebben. Mira is nog jong en is er niet echt mee bezig, maar voor mij is het zeker een dubbel gevoel. Ik ben enerzijds wel blij voor Mira en voor mijn moeder dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat ze kan komen, anderzijds leef ik ook mee met mijn andere vrienden en familie die daar nog zijn. Het moet echt verschrikkelijk zijn, te moeilijk om er echt over te praten. Maar het geeft ons ook moed om ervoor te gaan en proberen te winnen.”

Flyers en sponsors

Dit weekend zal Alina nog rondgaan in Middelkerke om flyers uit te delen. “Zo weten mensen in de gemeente dat Mira mee doet en dat ze voor haar kunnen stemmen, want elke stem telt. Ik woon hier nu al tien jaar en de mensen kennen me intussen. Want heel deze wedstrijd is een grote investering. Niet iedere ouder zou dit doen voor zijn kind.”

In totaal zijn er acht categorieën in de wedstrijd, vier bij de jongens en vier bij de meisjes. Bij elke categorie zal er een winnaar zijn en bij de categorie kids zou dat Mira kunnen zijn. Op 24 april vindt de finale plaats in Antwerpen waar we dan te weten krijgen wie de wedstrijd wint. Wanneer we dichter bij de finale komen, zullen mensen dan kunnen stemmen op Mira via de website of via sms.