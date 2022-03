Mira (10), met Oekraïense roots, staat in finale Top Model Belgium Kids

Mira is een gewoon tienjarig meisje uit Middelkerke. Ze heeft verschillende hobby’s, van turnen tot piano spelen. Maar één van haar dromen is model worden. “Toen ik zag dat er een wedstrijd was voor modellen, was ik meteen enthousiast om mee te doen. Mijn mama ging gelukkig akkoord”, zegt Mira.

Trotse mama

Oma uit Oekraïne

Of Mira de finale ziet zitten? “Helemaal!”, klinkt het. “Ik had nooit verwacht dat het zou lukken, maar ik kijk er heel erg naar uit. Maar winnen is niet mijn prioriteit. Als ik maar plezier heb.” Ook mama Alina heeft er zin in. Zij is verheugd dat haar moeder uit Oekraïne net in België zal zijn en de finale hier mee zal kunnen volgen. “Het zal mij deugd doen om haar bij mij te hebben. Mira is nog jong en denkt niet echt na over de oorlog, maar het houdt mij wel bezig. Ik leef mee met mijn andere vrienden en familie die nog in Oekraïne zijn. Wat zij nu meemaken, is echt verschrikkelijk.”