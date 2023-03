Middelkerkse infopunten toerisme ontvangen Q-label

Meer dan toerismevragen alleen

“We doopten onze balies om tot infopunten omdat we veel meer dan louter toeristische vragen behandelen en ons niet meer willen wegstoppen achter een fysieke balie. We willen bezoekers en klanten naast informeren ook inspireren”, zegt Julie. “Op piekmomenten passeren in onze beide infopunten soms tot 500 mensen op een dag en die hebben een brede waaier aan vragen voor ons in petto. We zijn dus wel getraind om daar zo goed mogelijk antwoord op te geven of om ze correct door te verwijzen, ook dat is kwaliteit.”