Middelkerkse caféuitbaters zijn klaar voor Bier Aan Zee: hier zijn vijf bieren die je zeker moet proeven

Tijdens Bier Aan Zee kan je plaatsnemen aan de langste biertoog van België. Zo’n veertig cafés en brouwerijen zullen aanwezig zijn waar je een groot assortiment van bieren zal kunnen degusteren. Naast het enorme aanbod aan bieren kan je ook genieten van straatrandanimatie. Er is voor elk wat wils. Vijf deelnemende caféuitbaters verklapten al hun favoriete biertje.

Volledig scherm Nathaniël van Tearoom Riviera met La Trappe. © Benny Proot

1. La Trappe bij Tearoom Riviera

Wanneer je het Nederlands bier La Trappe wil proeven, moet je bij Nathaniël zijn van Tearoom Riviera. “Dat is het bier dat je bij ons kan vinden. We doen al zo’n tien jaar mee aan Bier Aan Zee en elk jaar opnieuw met La Trappe. Het is een lekker trappistenbier uit Nederland en je zal er van kunnen proeven in ons degustatiechalet. We hebben bewust daarvoor gekozen in plaats van een feesttent zodat de mensen op een rustige en gezellige manier kunnen genieten. Hopelijk zullen ze allemaal de trap weer op kunnen als ze van het toilet komen, want verschillenden ondervonden de moeilijkheidsgraad al na te veel La Trappe. Ik kijk er wel heel erg naar uit, zeker met het goede weer dat voorspeld wordt. We hebben het twee keer niet kunnen doen door corona, dus zijn we blij dat het eindelijk weer mag. Zo’n event als Bier Aan Zee is dan ook heel goed voor de Middelkerkse horeca en de gemeente zelf.”

Tearoom Riviera is te vinden op de Zeedijk 84. Je zal heel het weekend terecht kunnen in hun degustatiechalet om te proeven van onder meer La Trappe.

Volledig scherm Elodie van Mister Monkey met een Super 8 Flandrien. © Benny Proot

2. Ibiza-vibe bij Mister Monkey

Voor een echt feestje moet je bij Mister Monkey zijn. “Het bier dat je hier bij ons zeker moet proeven is de Super 8 Flandrien. Het is een echt Vlaams bier dat perfect bij de koers past én het goede weer”, zegt caféuitbaatster Elodie. “Het is een licht biertje met een lekkere vanille- en koriandertoets, dus perfect om te drinken tijdens het feesten. Want feesten zal er gebeuren bij ons. Verschillende DJ’s komen langs in onze grote feesttent. We willen een echte Ibiza-vibe creëren wat goed past bij onze zaak. We doen intussen al meer dan tien jaar mee aan Bier Aan Zee en kijken er heel erg naar uit om het opnieuw te mogen doen. Ons hoogtepunt blijft wel wanneer Preuteleute langskwam om op te treden. De tent was niet groot genoeg. Maar dit weekend zullen we er ook een echt feestje van maken. Hopelijk is iedereen even enthousiast als wij.”

Mister Monkey is te vinden op de Zeedijk 86 waar hun grote feesttent ook zal zijn met zicht op zee.

Volledig scherm Eddy Van den Broucke van De Zeebries met een Jus de Mer. © Benny Proot

3. Lokaal bier bij De Zeebries

Wil je een lokaal bier uit Middelkerke zelf proeven, dan ben je bij de Zeebries op het juiste adres. “Jus de Mer is het Middelkerks bier dat je moet geproefd hebben wanneer je naar Bier Aan Zee komt”, zegt uitbater Eddy Van den Broucke. “Het is belangrijk dat we ons lokaal bier in de kijker zetten tijdens dit groot event. Zo kunnen de mensen er kennis mee maken.” Zoals elk jaar kan je in de feesttent van De Zeebries genieten van optredens van verschillende Vlaamse artiesten. “We hebben hier al veel grote artiesten over de vloer gehad tijdens Bier Aan Zee”, vertelt Eddy. “Zo blijft één van mijn hoogtepunten Eddy Wally. De tent was toen te klein. Iedereen vond het geweldig. Dit jaar hebben we weer een paar mooie namen kunnen strikken. Zo starten we vrijdag om 16 uur met de Laladu Band en afsluiten doen we op zondagavond met Michael Lanzo en Luc Steeno. Iets om zeker naar uit te kijken!”

De Zeebries is te vinden op de Zeedijk 174 waar ook hun grote feesttent zal staan. Het volledige programma voor dit weekend kan je vinden op de Facebookpagina van De Zeebries.

Volledig scherm Kobe Steyaert van Bistro Westenwind met een Straffe Hendrik Tripel. © Benny Proot

4. Exclusief Brugs bier bij Bistro Westenwind

De langste toog van België gaat van het De Greefplein tot bijna Westende waar Bistro Westenwind te vinden is. Hoewel ze zich een stukje verder bevinden dan de andere cafés zijn ze zeker de moeite om te bezoeken. “We hebben hier een exclusief bier dat je enkel bij ons kan vinden in de regio Middelkerke: de Straffe Hendrik, een Brugs bier gebrouwen door Brouwerij De Halve Maan. Het is een lekker en fris biertje. Vooral de Tripel is heerlijk”, zegt uitbater Kobe Steyaert. “Dat is wat we ook de mensen willen laten doen: proeven en genieten. Dit is waar dit weekend voor staat. Omdat we dicht bij Westende te vinden zijn, krijgen we veel lokale mensen over de vloer, maar we hopen dat meer mensen ons zullen vinden door deel te nemen aan Bier Aan Zee. We doen al mee sinds we gestart zijn zo’n vier jaar geleden en we vinden het heel leuk om te doen. We kijken er dus opnieuw heel erg naar uit. We denken ook aan iedereen, zelfs aan de kinderen. Zo zal er kinderanimatie zijn met onder meer springkastelen. Iedereen is dus welkom!”

Bistro Westenwind is te vinden in de Kwintestraat 1179, richting Westende. Hier zal je kunnen proeven van het Brugse bier Straffe Hendrik.

Volledig scherm Joris Vanden Berghe van Baranquilla met een Tripel Karmeliet. © Benny Proot

5. Feesten tot de vroege uurtjes bij Baranquilla

De meeste cafés sluiten hun deuren rond middernacht en de feesttent zelf sluit om 2 uur ‘s nachts. Maar bij Baranquilla niet. “We blijven de hele nacht open tot de zon opkomt”, zegt uitbater Joris Vanden Berghe. “De voorbije jaren hebben we dat ook gedaan en zagen we vanaf 2 uur iedereen richting ons café komen om verder te feesten. En dit jaar doen we het opnieuw. Het bier dat je hier moet proeven is een echte klassieker vind ik: de Tripel Karmeliet. Je kan er niets slechts van zeggen. Het is een heerlijk bier dat gemakkelijk drinkt. Ons café is dan ook dé plek waar het feestje zal losbarsten. Wanneer de andere tenten sluiten, beginnen we hier met het echte feestje. Sfeer verzekerd!”

Baranquilla is te vinden in de Parijsstraat 22, ter hoogte van het Epernayplein.

Bier Aan Zee vindt dit weekend plaats langs de zeedijk van Middelkerke, tussen Westende en het De Greefplein. Op vrijdag beginnen ze eraan om 16 uur tot middernacht. Op zaterdag en zondag ben je er welkom van 10 tot 20 uur. De feesttent op het Epernayplein is open tot 2 uur ‘s nachts. Meer info over Bier Aan Zee en alle deelnemende cafés en brouwerijen kan je vinden op middelkerke.be/evenementen/bier-aan-zee.

