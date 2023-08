Middelkerke wordt zaterdag opnieuw de musicalhoofdstad van Vlaanderen

Onze billenkar­sug­ges­ties aan de kust: met de gocart al trappend langs erfgoed, zee én natuur

Gocarts, ook wel billenkarren genoemd, zijn een echte traditie aan zee. In elke kustgemeente vind je ze in alle kleuren en formaten. Verveelt een ritje weg-en-weer op de Zeedijk al snel? Dan hebben wij een alternatief gevonden. Wij huurden van De Panne tot in Knokke-Heist een gocart en ontdekten verrassende plekjes. Maar hoeveel kost zo’n billenkar? Wat zijn de bezienswaardigheden onderweg? Met deze tips verloopt jouw uitstap beslist op wieltjes.