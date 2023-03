Middelkerke voert strenge regels in voor nachtwinkels. “Er zijn nog geen problemen, maar we willen voorkomen in plaats van genezen”

Afstandsregels

Het is opvallend dat de gemeente de maatregel invoert vermits er op vandaag geen sprake is van een probleem of van enige overlast. “We willen niet wachten tot het zover is en nemen nu al maatregelen. Bij de buren in Oostende heb je meer nachtwinkels dan dat er winkels zijn in de Kapellestraat en de Adolf Buylstraat samen. Wij willen er voor zorgen dat het zo ver niet kan komen. Het is beter te voorkomen dan te genezen. Er wordt sterke drank verkocht, dus in plaats van te zeggen dat je na een bepaald uur niet meer drinken of andere halve maatregelen grijpen we nu al. We zijn streng maar rechtvaardig”, zegt Dedecker nog.