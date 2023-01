Middelkerke voert publieke raadpleging en infomoment rond hoogbouw in gemeente

Het gemeentebestuur heeft een nieuw beleidsplan ruimte klaar. Daarin beschrijft Middelkerke de toekomstige indeling van de gemeentelijke open ruimte. Hoogbouw krijgt een eigen hoofdstuk in dat beleidsplan en veel inwoners hebben daar vragen over. “Het nieuwe beleidsplan focust op de ganse gemeente, maar het is logisch dat de ingrepen het meest opvallend zijn in de dichtgebouwde kustband. Een toekomstgerichte indeling van de openbare ruimte is cruciaal voor de ontwikkeling van Middelkerke en Westende. Dat opent opties voor een duurzame economische ontwikkeling en meer groen en parken”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). “We willen af van hermetische appartementsblokken die de kostbare open ruimte aan zee opdichten en andere ontwikkeling uitsluiten. Een verouderd en versleten woonpatrimonium is absoluut te vermijden. En helaas zijn er door omstandigheden iets teveel dergelijke panden en wijken in onze badplaatsen. Als mensen nog kwaliteitsvolle woningen willen vinden, moet er grondig nagedacht worden over anders bouwen, dus ook in de hoogte.”